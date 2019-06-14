Минприроды создаст рабочую группу для совершенствования экологического сбора

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил создать при Минприроды РФ межведомственную рабочую группу, которая займется "донастройкой" института расширенной ответственности производителя (РОП) и экологического сбора, сообщает его пресс-служба, уточняя, что поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами.

Институт расширенной ответственности производителей (РОП) действует в России с конца 2014 года. Он был внедрен для повышения доли перерабатываемого в России коммунального мусора. В Минприроды отмечали, что упор делается не на экосбор, а на стимуляцию производителей создавать цепочки сбора и утилизации их упаковки. РОП подразумевает, что производитель товаров, производимых или экспортируемых в РФ, должен сам переработать часть своей упаковки, вышедшей из употребления, (согласно нормативу на текущий год), поручить это специализированной компании или заплатить за нее государству экологический сбор. Участники рынка выражали мнение, что сейчас этот институт в России представляет собой атавизм, поскольку норматив и ставка сбора слишком низкие, чтобы подталкивать производителей к организации переработки отходов. К тому же до 30 мая 2019 года не было ответственности за нарушения принципов РОП.

"Для выработки действенных механизмов регулирования собираемости и целевого расходования экологического сбора при Минприроды России создадут межведомственную рабочую группу. Первый доклад с предложениями по совершенствованию экосбора должен быть представлен в правительство 1 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

В Минприроды ТАСС уточнили, что в рабочую группу могут войти представители этого министерства, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Росприроднадзора и Российского экологического оператора (РЭО).

Рабочая группа будет рассматривать в том числе инициативы, которые обсуждались на совещании в пятницу. Его участники, в частности, предложили дать Росприроднадзору доступ к первичным данным Росстата о предприятиях, которые продают товары, чтобы ведомство могло контролировать, добросовестно ли они передают данные в рамках РОП.

Также на заседании обсуждали возможность интегрировать в институт РОП региональных операторов или передать администрирование экологического сбора Федеральной налоговой службе. "Звучали и кардинальные предложения, например, о введении на пять лет моратория на самостоятельную утилизацию с обязательностью только уплаты экосбора", - добавили в пресс-службе Гордеева, не уточнив, чья это была инициатива.

Ситуация с экосбором

По данным экспертов, участвовавших в совещании, сейчас в РФ экологический сбор платят более 12 тыс. компаний. По итогам 2018 года сбор составил 2,2 млрд рублей. Однако, по разным оценкам, предприятий, которые должны платить сбор или самостоятельно перерабатывать упаковку, больше в 1,5 раза - более 20 тыс. Участники правительственной комиссии также указали на то, что часть отчетов о самостоятельной утилизации могут быть сфальсифицированы.

"Пока в России система экологического сбора хромает, нет работающей цепочки. Нужно четко понимать, кто платит за отработанный товар, упаковку и тару. Необходимо изучить мировой опыт, например, Германии, где потребитель платит только за утилизацию органической фракции, остальное все бесплатно. Он только сортирует бумагу, пластик, стекло отдельно, поэтому тариф за ТКО достаточно низкий", - отметил Гордеев.

Инструмент реализации нацпроекта

РОП - один из инструментов реализации задач национального проекта "Экология". Согласно его паспорту, долю перерабатываемого в России коммунального мусора необходимо увеличить с 7% до 36% к 2024 году.

30 мая Госдума приняла поправки в КоАП РФ, которые ввели штрафы от 3 до 6 тыс. рублей для должностных лиц и от 70 до 150 тыс. рублей для юридических лиц за непредставление или несвоевременное представление данных о вышедших из оборота товарах. При передаче неполной или недостоверной информации виновник может заплатить от 3 до 6 тыс. рублей, если это должностное лицо, или двукратный размер экологического сбора по каждой группе товаров, но не менее 250 тыс. рублей, если это юридическое лицо. Если компания не заплатила экологический сбор в срок, то ей предъявят штраф, в три раза превышающий сумму сбора, но не менее 500 тыс. рублей.