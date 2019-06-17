Томские вузы и НИИ планируют создать в течение двух лет единый центр биотехнологий

ТОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Томский госуниверситет (ТГУ), Томский политех (ТПУ) и Томский национальный исследовательский медицинский центр в течение двух лет планируют создать совместный центр биотехнологий и биомедицины, который будет заниматься исследованиями в сферах нейробиологии, интеллектуальной доставки лекарств и нейрофизиологии, сообщил ТАСС в понедельник советник при ректорате ТГУ Алексей Сазонов.

"В настоящее время мы создаем проект центра биотехнологий и биомедицины, который объединит компетенции Томского государственного университета, Томского политехнического университета и Томского национального исследовательского медицинского центра. В рамках этого центра мы предполагаем ориентацию на практическое взаимодействие с промышленностью и высококачественную подготовку специалистов", - сказал Сазонов.

По его словам, центр коллективного пользования соберет на одной площадке лучшие биотехнические лаборатории научных организаций, что позволит всем членам центра пользоваться уникальным оборудованием друг друга. Ученые будут работать по таким направлениям, как интеллектуальные способы доставки лекарств, нейробиология, нейрофизиология, синтетическая биология, клеточная биология, агробиотехнологии, биоматериалы, инжиниринг и информатика. Кроме того, в лабораториях центра будет идти обучение магистров и аспирантов вузов.

Сазонов уточнил, что в настоящее время выбирается площадка для создания центра - один из корпусов вузов или НИИ в Томске. Создание центра оценивается в "сотни миллионов рублей", однако точная сумма будет известна после составления проекта и объявления аукционов. Помимо средств научных организаций, на открытие центра планируется привлечь средства Российского научного фонда и национального проекта "Наука".

"Мы пытаемся сосредоточить в одной точке ресурсы из разных источников, и это очень важная история. И самое главное, что руководство НИИ и вузов согласны с этой концепцией. Не каждый пытается для себя утащить кусочек, а все договорились, что мы все сосредоточим в одном месте. Это уникальная история для Томска и вообще для страны", - отметил Сазонов. Он добавил, что исследования данного центра могут быть востребованы при реализации проектов Центра геномных исследований мирового уровня, один из которых может открыться в Новосибирске.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.