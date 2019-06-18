Госпрограммы будут отражать в своей структуре нацпроекты и учитывать их цели

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Государственные программы будут учитывать цели нацпроектов и отражать в своей структуре мероприятия национальных и федеральных проектов. Для этого было принято соответствующее постановление правительства, рассказали порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе кабмина.

Постановление направлено на совершенствование методологии формирования и реализации госпрограмм для обеспечения достижения национальных целей и стратегических задач развития России до 2024 года. Помимо отражения в структуре госпрограмм мероприятий федеральных проектов, в состав участников госпрограмм будут включаться федеральные органы исполнительной власти и иные главные распорядители средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, участвующие в реализации федеральных проектов, а также иные организации, представители которых определены руководителями федеральных проектов, пояснили в пресс-службе правительства.

При этом в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы не нужно будет включать аналитическую отчетность о выполнении мероприятий национальных проектов в связи с осуществлением такого мониторинга в соответствием с постановлением правительства о проектной деятельности.

Кроме того, документ отодвигает срок принятия решения правительства по изменению перечня государственных программ с 1 мая на 15 июня, так как перечень может быть уточнен по результатам рассмотрения итогов реализации государственных программ за отчетный год правкомиссией по повышению эффективности бюджетных расходов и на заседании кабмина.

Документ предполагает, что пилотные госпрограммы также будут учитывать цели и задачи нацпроектов и отражать мероприятия федеральных проектов. Кроме того, появляется возможность отражения в составе пилотных госпрограмм мероприятий, учитывающих потребности инвалидов; мероприятий, направленных на финансовое обеспечение деятельности зарубежных аппаратов федеральных органов государственной власти; мероприятий, направленных на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.