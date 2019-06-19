Центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес" заработает в Чувашии осенью

ЧЕБОКСАРЫ, 19 июня. /ТАСС/. Центр поддержки для предпринимателей "Мой бизнес" заработает в Чувашии осенью 2019 года, сообщил в среду глава республики Михаил Игнатьев в ходе встречи с бизнесменами региона.

Центр будет открыт в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Осенью текущего года откроется центр "Мой бизнес", где бизнесмены смогут получить все виды государственной поддержки, начиная от консультирования, разработки бизнес-плана, получения мер финансовой поддержки, государственных услуг и до вывода их на экспорт", - сказал Игнатьев.

Глава региона напомнил, что республика с 2015 года входит в топ-15 регионов России по состоянию инвестиционного климата. "По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Чувашия в 2019 году заняла 11 место", - уточнил глава республики.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до конца 2024 года.

Нацпроект включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.