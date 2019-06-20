Ульяновские власти пообещали до конца октября завершить ремонт театра кукол

УЛЬЯНОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Ремонтные работы в Ульяновском театре кукол имени В.М. Леонтьевой, которые запланированы по нацпроекту "Культура", завершатся до конца октября 2019 года, сообщила в четверг ТАСС министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании координационного совета по культуре в Новосибирске заявил, что в некоторых регионах есть проблемы с реализацией нацпроекта "Культура". По его словам, в частности, не проведены конкурсные процедуры, не заключены контракты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, не опубликованы графики работ. Министр назвал в числе таких регионов Чувашию и Ульяновскую область, где отметил проблемным направлением театры.

"Не отрицаю, что не все процедуры проходят гладко, однако хочу заверить, что Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области гарантирует освоение выделенных средств в рамках национального проекта "Культура" в полном объеме и завершение ремонтных работ в Ульяновском театре кукол до конца октября 2019 года", - сказала собеседница агентства.

Министр заверила, что сомнений в реализации проекта быть не должно. "В июне объявлен конкурс на проведение капитального ремонта кукольного театра. Контракт на ремонт учреждения, на проведение которого выделено более 21 млн рублей, будет заключен во второй половине июля в связи с устранением замечаний госэкспертизы к проектно-сметной документации и внесением изменений в закон об областном бюджете Ульяновской области в установленные сроки", - уточнила она.