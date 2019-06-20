Модернизацией допобразования в Чувашии займется созданный в рамках нацпроекта центр

ЧЕБОКСАРЫ, 20 июня. /ТАСС/. Модернизацией системы дополнительного образования в Чувашии займется модельный центр, созданный в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщил в четверг журналистам министр образования и молодежной политики региона Сергей Кудряшов.

"В задачу нового центра входит организация, методическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования в республике", - сказал он, напомнив, что структура была создана на базе местного центра внешкольной работы "Эткер" в рамках нацпроекта "Образование".

По словам министра, новый центр позволит активнее развивать систему сетевого взаимодействия образовательных организаций разных типов. В качестве примера он привел преподавателей техникумов и колледжей, которые помогают школьникам готовиться к чемпионатам WorldSkills, предоставляя им возможности учебных лабораторий. "Модельный центр также будет координировать работу местных центров допобразования, которые создадут в республике", - заметил Кудряшов.

Кроме того, здесь же станут контролировать внедрение модели персонифицированного финансирования допобразования для детей и работу единой базы кружков и секций для детей всех возрастов в регионе. "В настоящее время в базе значится 2079 программ от 179 образовательных организаций из всех муниципалитетов Чувашии", - заметил министр. Также эксперты нового центра разработают дистанционные образовательные программы, курсы повышения квалификации и стажировки для педагогов.

В пресс-службе республиканского правительства ТАСС пояснили, что сейчас в республике действуют 104 организации допобразования детей, которые охватывают почти 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет.