Более 90% медиков целевого набора остаются работать в своих больницах

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Более 90% медиков, которые получили высшее образование благодаря системе целевого набора, продолжают работать в российских больницах, которые направляли их в вуз, после окончания обязательного срока, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Согласно материалам национального проекта "Здравоохранение", одной из его задач является обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами.

"Что представляет собой целевая подготовка специалистов? Заключается договор между абитуриентом и региональным Минздравом или медицинской организацией или другим заказчиком целевой подготовки, и человек, завершив образование, должен отработать не менее трех лет в том или ином населенном пункте. Сегодня эффективность целевого набора - то есть доля людей, которые выполнили все условия и остались работать в том же учреждении после завершения договора, - превышает 90%. Это очень много", - сказал Салагай.

Он напомнил, что система целевого набора вводилась, чтобы решить вопрос с распределением кадров в регионах страны, и фактически заменила систему распределения, которая действовала в советское время.

"Уже несколько лет проблема ликвидации дисбаланса кадров в первичном звене стала одной из принципиальных задач министерства здравоохранения. Сейчас объем целевой подготовки - более 50%. Мы можем говорить, что система целевой подготовки эффективно решает проблемы кадрового дисбаланса. Поэтому с профессиональным сообществом, с вузами эту систему будем развивать", - добавил замминистра.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.