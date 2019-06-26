Вероника Скворцова: наше будущее - не лечение больных, а сопровождение здоровых

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" и рассказала, как изменятся отношения между врачом и пациентом, почему должна увеличиться ответственность каждого пациента за свое здоровье и как нацпроекты сделают доступными для каждого все виды современной и качественной медицинской помощи.

По словам Вероники Скворцовой, вся система здравоохранения у нас в стране постепенно перейдет на пациент-ориентированную модель. Это предусматривает и изменение отношений между врачом и пациентом с формированием равноправного диалога, и совершенствование навыков медперсонала в коммуникации с пациентами, и повышение доступности и понятности медицинской информации. Министр также отметила, что в рамках этой новой системы здравоохранения увеличивает ответственность каждого гражданина за сохранение собственного здоровья.

Полный текст интервью читайте на портале "Будущее России. Национальные проекты": https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/592677.