Ульяновский оператор ТКО первым в Приволжье полностью отказался от захоронения отходов

УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами первой зоны в Ульяновской области (доля в общем объеме обращения с ТКО порядка 35%) полностью избавился от захоронения отходов благодаря запуску проекта по переработке органического мусора, сообщил в пятницу журналистам руководитель организации Ромуалдас Янушкявичюс. По его словам, такая технология внедрена впервые в Приволжском федеральном округе.

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Ранее председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил о запуске в регионе проекта по переработке органического мусора - "Zero Waste". По данным министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области, остальные три регоператора о планах по переработке органических отходов пока не заявляли.

"Все отходы с нашей зоны деятельности не захораниваются. Эта технология в Поволжье в комплексной системе по обращению с отходами региональным оператором вводится впервые", - сказал Янушкявичюс.

Он также уточнил, что проект позволит региону быстрее выйти на показатели по реализации нацпроекта "Экология". "Для Ульяновской области те показатели и требования федерального уровня, которые поставлены на 2024 год, мы уже в 2019 году достигаем. Мы исключаем захоронение, исключаем негативное воздействие на окружающую среду. Мы получаем не захоронение, а объект обработки, утилизации с получением технического грунта", - отметил он.

Руководитель регионального оператора добавил, что за одни месяц с зоны, закрепленной за организацией, образуется порядка 120 тыс. куб. м. "Отсев "органики" составляет 50% плюс крупно-габаритный мусор. Остальное - это вторичные отходы. Все 100% отходов мы уже перерабатываем, завод работает в круглосуточном режиме", - пояснил он. По его словам, получаемый в процессе переработки мусора технический грунт пойдет на засыпку отработанного карьера площадью около 40 га. По прогнозам, на эту работу уйдет не менее 10 лет, в дальнейшем переработанными отходами планируется засыпать другие объекты.

С 1 января в России началась реформа по обращению с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов, тариф вынесли отдельной строкой в платежной квитанции. Целевые показатели реформы обращения с отходами заложены в нацпроект "Экология". В ходе его реализации в стране к 2024 году планируется ввести в промышленную эксплуатацию объекты по обработке отходов общей мощностью 37,1 млн т. Всего на выполнение задач нацпроекта планируется потратить 4,041 трлн рублей.