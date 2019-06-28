Сенаторы в целом положительно оценили ход реализации нацпроектов в Вологодской области

ВОЛОГДА, 28 июня. /ТАСС/. Участники временной комиссии Совета Федерации РФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля оценили ход реализации национальных проектов в Вологодской области. В целом сенаторы остались удовлетворены результатами региона, рассказала ТАСС зампредседателя комитета по образованию, культуре и здравоохранению Вологодского заксобрания Елена Бахтенко.

"Делегация Совета Федерации посетила сегодня ряд объектов, строящихся в рамках национальных проектов. Сенаторов интересовало, насколько выдерживаются сроки и качественно ли ведется строительство, из каких материалов. Акцент был сделан на работе с гражданами, чтобы жители ощутили реальные перемены к лучшему. В целом сенаторы были удовлетворены положением в регионе, как организована работа по реализации нацпроектов и контролю", - рассказала ТАСС парламентарий.

В частности, отметила она, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" ставится задача не просто запустить в строй новые спортобъекты, а сделать так, чтобы количество регулярно занимающихся спортом возросло с нынешних порядка 30% как минимум до 55%. Значит, нужно вводить льготные режимы посещения спортобъектов, расширять штаты организаторов, тренеров. С этим на данном этапе есть трудности в муниципалитетах, специалистов не хватает, и депутаты будут инициировать вопрос расширения программы подготовки кадров, отметила Бахтенко.

По ее словам, на полигоне отходов в Пасынково под Вологдой сенаторов интересовали вопросы тарифов, как скоро будут налажены повсеместный раздельный сбор и переработка мусора. "Беспрецедентные должны быть приняты меры, чтобы быстро достичь показателей по нацпроекту "Здравоохранение". Трудности здесь в том, что в области нет своего медицинского вуза, приходится расширять программу подготовки кадров в других регионах. В то же время гости очень высоко оценили современные технологии в агропромышленном комплексе, отметив, что в этом у Вологодской области есть, чему поучиться", - рассказала Бахтенко.

Выводы делегации озвучил сенатор Эдуард Исаков. "Сегодня с коллегами мы промониторили ход реализации нескольких национальных проектов. С уверенностью хочу сказать, что Вологодская область достигает тех намеченных показателей и результатов, которые поставлены президентом", - привела слова сенатора пресс-служба областного парламента.

Как отметил спикер Вологодского заксобрания, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, область участвует в реализации 11 нацпроектов из 12, разработан 51 региональный проект. Их можно отследить по интерактивной карте на сайте областного парламента, где показано, как и какие проекты реализуются в каждом районе, и на контроле у какого депутата они находятся. Всего на карте отмечено 143 мероприятия и объекта, контроль за реализацией которых взяли на себя депутаты от "Единой России".