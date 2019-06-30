В НИЦ "Курчатовский институт" рассказали о выводе реактора ПИК на проектную мощность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Вывод реактора ПИК на площадке Курчатовского института в Ленинградской области на проектную мощность "идет своим чередом", его сроки определяются в первую очередь критериями безопасности. Об этом заявил журналистам в воскресенье президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Реактор ПИК имеет долгую и сложную историю, проходил несколько этапов, менялась политическая, экономическая ситуация, правила безопасности менялись все время, например, после Фукусимы они резко ужесточились", - напомнил он.

Ковальчук также подчеркнул, что исследовательский реактор такой мощности запускается в истории России впервые. Поэтому вместе с Росатомом и Ростехнадзором ученые занимаются "выработкой технологических нормативов", пояснил он. "Это тонкий и сложный процесс. Все идет своим чередом, придерживаясь всех правил и нормативов", - добавил Ковальчук.

В марте он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что институт завершил первый этап энергетического пуска реактора и к концу года, "если все будет нормально", должен состояться выход "на все параметры" проекта.

Реактор ПИК реализуется в рамках нацпроекта "Наука". Он предназначен для изучения с помощью нейтронного излучения различных материалов, биологических объектов на атомарном уровне, что крайне востребовано во многих фундаментальных и прикладных исследованиях. В начале июня правительство России выделило почти 9 млрд рублей на создание приборной базы реакторного комплекса ПИК. Заказчиком и застройщиком определен Институт ядерной физики им. Б. П. Константинова, главным распорядителем средств федерального бюджета - Курчатовский институт, а ответственными за выделение средств - Минобрнауки, Министерство экономического развития, Минфин и Курчатовский институт.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.