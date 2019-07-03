Счетная палата нашла недоработки в проекте программы развития Дальнего Востока

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Проект программы по развитию Дальнего Востока, который планируется утвердить в сентябре, нуждается в доработке и увязке с действующими нацпроектами и региональными проектами, разработанными для достижения национальных целей. Об этом заявил на итоговой коллегии Минвостокразвития в среду аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк.

"Не обеспечена взаимоувязка нацпрограммы с действующими нацпроектами, отраслевыми госпрограммами и госпрограммой развития Дальнего Востока, а также иными госпрограммами и проектами регионов, которые разработаны для достижения национальных целей на уровне каждого субъекта Российской Федерации. Все субъекты на сегодня закончили разработку и утверждение государственных программ по достижению целей национального развития. И очевидно, что проект нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2035 года нуждается в доработке с учетом этих рамочных условий", - сказал Росляк.

По его словам, в программе также должен быть определен ее вклад в достижение национальных целей развития, они должны стать "базисными контрольными точками для выхода на траекторию 2035 года".

Программа развития Дальнего Востока должна быть утверждена в сентябре, ее проект предусматривает повышение качества жизни в макрорегионе до уровня выше среднероссийского. Программа, рассчитанная на период до 2025 года, разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект национальной программы в конце мая был передан в правительство РФ, документ состоит из трех разделов: экономического, посвященного инфраструктуре и социального.