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Путин потребовал по возможности принять все законы по нацпроектам уже в весеннюю сессию

Президент России также отметил, что подготовка законов должна быть ускорена, но не за счет качества

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента позаботиться об ускоренной подготовке всех необходимых для реализации нацпроектов актов, а законодателям принять их по возможности до конца текущей весенней сессии.

"[Необходимо] сформировать полноценную правовую базу наших национальных проектов и программ развития, - сказал в среду президент на встрече с членами кабмина. - Важно ускорить их подготовку, но это не значит, что нужно, конечно, делать это за счет качества. Суеты здесь быть никакой не должно".

"Необходимо принять все необходимые акты в текущую весеннюю, в крайнем случае, в осеннюю, сессию. Лучше - в ее начале", - поручил путин.

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