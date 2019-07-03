Путин потребовал по возможности принять все законы по нацпроектам уже в весеннюю сессию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента позаботиться об ускоренной подготовке всех необходимых для реализации нацпроектов актов, а законодателям принять их по возможности до конца текущей весенней сессии.

"[Необходимо] сформировать полноценную правовую базу наших национальных проектов и программ развития, - сказал в среду президент на встрече с членами кабмина. - Важно ускорить их подготовку, но это не значит, что нужно, конечно, делать это за счет качества. Суеты здесь быть никакой не должно".

"Необходимо принять все необходимые акты в текущую весеннюю, в крайнем случае, в осеннюю, сессию. Лучше - в ее начале", - поручил путин.