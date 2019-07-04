Минкомсвязь объявила конкурсы на подключение к интернету соцобъектов на 12,5 млрд рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь объявила очередные конкурсы на подключение социально значимых объектов к интернету в восьми регионах с общей начальной стоимостью контрактов почти 12,5 млрд рублей. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

Так, согласно данным заявок, самый дорогостоящий конкурс объявлен в Республике Дагестан (более 2,7 млрд рублей), самый дешевый - в Самарской области (почти 736 млн рублей)

Ранее Минкомсвязь объявляла аналогичные конкурсы в общей сложности в 75 регионах, в 14 из них уже определились победители. Как уточняли ТАСС в пресс-службе министерства, в 12 из 14 регионов конкурсы выиграл "Ростелеком", в Ингушетии победил "Мегафон", а в Костромской области - "Связь-энерго", причем вместо запланированных 5,92 млрд рублей из бюджета будет израсходовано 2,75 млрд рублей. В оставшемся 61 регионе, где конкурсы еще идут, в совокупности начальная цена контрактов составляет более 46 млрд рублей.

Конкурсы на подключение соцобъектов по всех регионах страны должны пройти до конца июля.

Всего в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.