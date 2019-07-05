Ульяновскую область за два года полностью обеспечат контейнерными площадками для ТКО

УЛЬЯНОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Ульяновские власти планируют до конца 2021 года обновить и модернизировать все контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов в регионе, сообщил в пятницу ТАСС министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров.

Как ранее сообщил журналистам консультант отдела экологической безопасности и управления отходами Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Иван Исаев, с 1 января региону удалось увеличить контейнерный парк втрое. Он уточнил, что область входила в реформу с наличием около 5 тыс. контейнеров по всей области. На сегодняшний день региональными операторами выставлено порядка 15 тыс. 200 контейнеров.

"Задача, которую поставил губернатор, в ближайшие два года построить все необходимые контейнерные площадки на территории Ульяновской области. Более 3 тыс. контейнерных площадок будет построено либо капитально реконструировано", - сказал Федоров.

Министр добавил, что на всех мусорообрабатывающих комплексах должны выстраиваться технологические цепочки по глубокой переработке отходов. "Это позволит не только выделять полезные вторичные фракции по твердым коммунальным отходам, но и обрабатывать их на месте. Не только заниматься их сортировкой и прессованием, но также измельчением и производством товаров народного потребления из вторичных ресурсов", - пояснил он.

С 1 января в России началась реформа по обращению с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов, тариф вынесли отдельной строкой в платежной квитанции. Целевые показатели реформы обращения с отходами заложены в нацпроект "Экология". В ходе его реализации в стране к 2024 году планируется ввести в промышленную эксплуатацию объекты по обработке отходов общей мощностью 37,1 млн т. Всего на выполнение задач нацпроекта планируется потратить 4,041 трлн рублей.