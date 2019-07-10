Власти Чувашии намерены обеспечить стопроцентную доступность мест в яслях к 2021 году

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Чувашии планируют обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей старше полутора лет до конца 2021 года в рамках нацпроекта "Демография". Об этом в среду журналистам сообщил министр образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов.

"К концу 2021 года в рамках национального проекта "Демография" будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей старше полутора лет", - сказал Кудряшов

Глава ведомства отметил, что в текущем году планируется строительство 16 детских садов, из которых 10 будут открыты в Чебоксарах, два детских сада в Новочебоксарске, по одному детскому саду в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и Канаше. "Это позволит создать более 3 тыс. мест для дошкольников", - уточнил министр.

Ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации готов оказать все необходимое со стороны парламентариев содействие, чтобы к 2021 году все дети в возрасте до 3 лет были обеспечены местами в ясельных группах детсадов.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ с поручениями до 2024 года. В числе задач - достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. До этого в послании Федеральному собранию Путин сообщил, что в России необходимо создать за три года 270 тыс. мест в яслях, на что регионам будет направлено 50 млрд рублей.