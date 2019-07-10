Эксперт: России стоит развивать робототехнику в самолетостроении и судостроении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Дорожную карту развития в России робототехники и сенсорики, подготовка которой идет в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", необходимо дополнить такими приоритетными сферами развития, как самолетостроение и судостроение. Такое мнение озвучил руководитель лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов в ходе сессии "Развитие робототехники в России" в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

По его словам, нынешняя версия дорожной карты ориентируется на коды ОКВЭД. "Это привело к тому, что некоторые вещи, к сожалению, были упущены из дорожной карты, которые мы считаем очень важными. Например, самолетостроение, судостроение. Это те точки роста для робототехники в России, которые являются конкурентоспособными отраслями в России, и мы могли бы здорово это использовать", - рассказал Ефимов.

Сейчас в дорожной карте развития робототехники в России выделяется ряд приоритетных отраслей, рассказал руководитель Центра технологий компонентов робототехники и мехатроники Университета Иннополис (отвечает за эту дорожную карту) Александр Климчик. В перечне таких отраслей - сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, а также деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. Также среди приоритетных отраслей по части развития работотехники - транспортировка и хранение, а также обрабатывающее производство (они упоминается в дорожных картах по новым производственным технологиям и искусственному интеллекту), уточнил Климчик.

Руководитель лаборатории робототехники Сбербанка полагает, что университет Иннополис - большие молодцы, что взялись за эту сложную задачу, и специалисты проделали очень серьезную работу. "Те проблемы, которые связаны с дорожной картой по робототехнике, они не связаны с работой Иннополиса самого по себе, они связаны с постановкой вопроса, на который нужно было отвечать в сжатые сроки. На мой взгляд есть несколько ошибок в базовых предпосылках, которые были сделаны", - рассказал Ефимов.

Главный вопрос

Эксперт считает, что главный недостаток дорожной карты - в отсутствии четкого ответа на вопрос: "Кто, чем должен заниматься в России?". "Кто-то хорошо делает антропоморфных роботов, кто-то умеет делать логистических роботов... Дорожная карта должна была ответить на вопрос - кто, что делает в обозримой перспективе, зачем он это делает", - уточнил он.

Как отметил эксперт, некоторые задачи в дорожной карте несколько искусственные. "Например, перемещение по лестнице роботов в обозримом будущем в принципе никому не понадобится следующие 5-10 лет. Мы как-нибудь без него переживем, у нас есть другие, более актуальные задачи", - пояснил он.

Ефимов считает, что России при развитии робототехники нужно ориентироваться на глобальный рынок. "Нам нужно делать роботов для внешних рынков. Но в самой дорожной карте фокуса на то, как вести себя России, нет. Конкретный фокус на то, что нужно делать, как мне кажется, в карте отсутствует", - уточнил он.