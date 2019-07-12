В Амурской области к 2024 году планируют создать базу из 1 тыс. волонтеров

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области намерены создать в регионе к 2024 году в ходе реализации национального проекта "Культура" базу из 1 тыс. волонтеров. Об этом министр культуры региона Ольга Юркова сообщила в интервью корреспонденту портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

В России в рамках нацпроекта "Культура" предусмотрено развитие добровольческой сети "Волонтеры культуры". Планируется, что к 2024 году в стране будет создана база из 100 тыс. региональных волонтеров. До конца 2020 года на базе 69 федеральных музеев по всей России появятся волонтерские центры.

"Для Амурской области плановый показатель - 1 тыс. волонтеров", - сообщила глава ведомства. Она отметила, что волонтеры будут работать не только в сфере культуры.

В добровольцы в Амурской области уже записались 55 человек. Сейчас ведется организационная работа, на базе колледжа искусств и культуры создан проектный офис, который курирует волонтерское направление.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из федерального бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей.