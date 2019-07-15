Ростех и "Ростелеком" создали СП для развития цифрового здравоохранения

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и "Ростелеком" создали совместное предприятие (СП) - ООО "Цифровые медицинские сервисы" ("Цифромед"). Ключевым направлением нового предприятия станет объединение компетенций компаний по цифровым медицинским технологиям, сообщает Ростех.

"Основной задачей "Цифромеда" является разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения. Решения компании сформируют единую цифровую платформу для обеспечения деятельности медицинских организаций, которая станет базой для оказания широкого спектра цифровых медицинских сервисов населению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СП позволит объединить компетенции отдельных компаний, которые существуют в контуре Ростеха и "Ростелекома". Таким образом, на базе "Цифромеда" будет сформирована единая техническая команда для разработки функциональных модулей создаваемой цифровой платформы. Кроме этого, будут созданы направления бизнеса, связанные с инновационными цифровыми сервисами и услугами для медицинских организаций, врачей и граждан.

"Цифромед" является дочерней структурой АО "РТ Лабс" (входит в "Ростелеком") и ООО "Национальный центр информатизации" (входит в Ростех). Генеральным директором СП назначен Александр Корсак", - пояснили в пресс-службе.

"Ростелеком" реализует проекты внедрения медицинских информационных систем в 25 субъектах РФ, Ростех - в 35 субъектах. "Национальный центр информатизации" занимается развитием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Улучшение качества и увеличение доступности медицинской помощи, в том числе в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, является целями национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".