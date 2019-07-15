Медведев в Туле обсудит с экспертами развитие городской среды и посетит завод "Тула-Сталь"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 16 июля совершит рабочую поездку в Тулу, где проведет встречу с экспертами в области развития городской среды. Как сообщает пресс-служба кабмина, в мероприятии примут участие глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Владимир Мединский.

Кроме того, председатель правительства посетит металлургический завод "Тула-Сталь", созданный в сентябре 2013 года для реализации проекта строительства литейно-прокатного комплекса на производственной площадке "Тулачермет". Строительство комплекса включено в стратегию развития российской металлургии до 2030 года.

Предприятие "Тула-Сталь" ориентировано на замещение импорта по многим товарным позициям, например по катанке для производства металлокорда для автомобильных шин. Основные потребители продукции завода - строительный комплекс, машиностроение и метизное производство.

Городская среда

В России с 2017 года реализуется проект "Формирование комфортной городской среды". Запущенный по поручению президента РФ Владимира Путина, он направлен на благоустройство общественных пространств и дворов. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Общий объем его финансирования из всех источников составляет 287,9 млрд рублей.

Согласно паспорту жилищного нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, одним из ключевых его показателей является кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%. К этой дате также должно быть реализовано 31 тыс. мероприятий по благоустройству, 480 проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, к целевым показателям нацпроекта относится создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды и увеличение уровня вовлеченности граждан в этот процесс до 30% в 2024 году.