Более 100 камер фиксации нарушений ПДД установят в Дагестане к 2024 году

МАХАЧКАЛА, 16 июля. /ТАСС/. Власти Дагестана установят 110 камер фиксации нарушений на дорогах республики к 2024 году. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов во вторник на совещании по вопросу о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Ширухан Гаджимурадов проинформировал участников совещания, что по региональному проекту "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" предполагается до конца 2024 года установить 110 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах федерального, регионального или межмуниципального и местного значения", - сообщается на сайте правительства региона.

В 2019 году будут установлены 32 камеры. Кроме того, на дорогах республики появятся семь автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, один из них установят в текущем году.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.