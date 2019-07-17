Минобрнауки предложило оценить факторы, влияющие на принятие решения о рождении ребенка

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России разработало поправки в постановление правительства, в рамках которого предложило исследовать факторы, влияющие на принятие решения о рождении первого и второго ребенка. Соответствующий документ размещен в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

Поясняется, что дополнения вносятся в постановление, утверждающее правила предоставления бюджетных субсидий некоммерческим организациям на выполнение мероприятий федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура", федерального проекта "Социальная активность" и федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Министерство предлагает также выделить средства НКО в рамках нацпроекта "Демография" на проведение комплекса исследовательских работ по теме "Демографическая политика Российской Федерации: факторы стимулирования принятия решения о рождении первого и второго ребенка, а также последующих детей". "По итогам проведенного исследования планируется подготовить комплекс мероприятий, направленных на стимулирование принятия решения о рождении первого, второго ребенка, третьего и последующих детей, а также рекомендации по реализации комплекса мероприятий", - сообщается в пояснительной записке к проекту постановления.