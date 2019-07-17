Госдума до конца 2019 года рассмотрит 26 законопроектов по реализации нацпроектов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума до конца текущего года планирует рассмотреть 26 законопроектов, направленных на реализацию национальных проектов. Об этом сообщил в среду спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания, которое провел с депутатами премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Сегодня мы вместе с председателем правительства, нашими коллегами по Государственной думе обсудили вопросы, связанные с законодательным обеспечением реализации национальных проектов", - рассказал Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

"В течение весенней сессии мы сможем рассмотреть восемь законопроектов, в осеннюю - 18 законодательных инициатив", - отметил он.