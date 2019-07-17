{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума до конца 2019 года рассмотрит 26 законопроектов по реализации нацпроектов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в течение весенней сессии рассмотрят восемь законопроектов, в осеннюю - 18 законодательных инициатив

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума до конца текущего года планирует рассмотреть 26 законопроектов, направленных на реализацию национальных проектов. Об этом сообщил в среду спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания, которое провел с депутатами премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Сегодня мы вместе с председателем правительства, нашими коллегами по Государственной думе обсудили вопросы, связанные с законодательным обеспечением реализации национальных проектов", - рассказал Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

"В течение весенней сессии мы сможем рассмотреть восемь законопроектов, в осеннюю - 18 законодательных инициатив", - отметил он.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Акимов: готовность инвесторов вкладывать в Северный широтный ход - 2 надо оценить к осени
В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа отметили, что организационно-правовая и финансовая модели СШХ-2 сейчас находятся в глубокой проработке потенциальными участниками проекта
Читать полностью