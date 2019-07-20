Программы развития первых НОЦ утвердят на заседании совета при Минобрнауки в августе

СКОЛКОВО, 20 июля. /ТАСС/. Программы развития первых пяти научно-образовательных центров (НОЦ), создаваемых в РФ в рамках нацпроекта "Наука", будут утверждены в августе. О времени проведения заседания координационного совета по формированию НОЦ при Минобрнауки, на котором планируется принятие решения, в субботу на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Минобрнауки РФ поручено к 15 сентября представить на рассмотрение в президиум Совета по стратегическому развитию и нацпроектам программы развития первых пяти НОЦ, созданных в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Образовательный интенсив "Остров 10-22" выступает площадкой для формирования и обсуждения программ развития НОЦ.

"Мы определяем сейчас дату проведения заседания [координационного] совета, чтобы утвердить программы первых пяти научно-образовательных центров. Мы постараемся это сделать в августе. Поэтому я прошу всех [представителей] первых пяти [НОЦ], которых это касается в равной степени, чтобы мы в августе уже имели с вами программу, и под этой программной реальное практическое наполнение", - обратился Котюков к вузам, формирующим программы, добавив, что к этому времени должны быть представлены реальные направления, по которым работа центров будет оцениваться руководством Минобрнауки через год.

"Защиты [программ] будут публичными. Рассчитываем, что будет достаточно серьезное обсуждение. Докладывать будут губернаторы. Прошу всех очень активно воспользоваться оставшимся временем, чтобы подбить все, что у вас есть в идеях", - заключил глава Минобрнауки РФ.

"Остров 10-22"

Образовательный интенсив "Остров 10-22", работа которого стартовала 10 июля в Сколтехе, организован Министерством образования и науки России, Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", РВК, Университетом "20.35", организацией "Цифровая экономика" и Платформой НТИ. Цель интенсива - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающих технологический прорыв. Ожидается, что в работе лабораторий и факультетов интенсива примут участие более 1,5 тыс. человек, среди которых будут представители 100 университетов, предприниматели, ученые и управленцы из 72 регионов РФ.