Госдума приняла во II чтении проект о либерализации ограничений во внешнеторговых расчетах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о либерализации ряда ограничений во внешнеторговых расчетах. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Законопроект предусматривает снятие ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории России, и репатриацию денежных средств. Документ был разработан Минфином в соответствии с федеральным проектом "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В пояснительной записке отмечается, что документ направлен на создание правовой базы для расширения использования российской валюты во внешнеторговых расчетах, а также на закрепление за российским рублем статуса региональной валюты и средства международных расчетов с учетом складывающихся тенденций на мировом рынке.

Он предусматривает отмену с 1 января 2020 года требования о репатриации резидентами экспортной выручки в российской валюте в отношении несырьевых товаров и поэтапную отмену этого требования в отношении экспорта сырьевых товаров. При этом в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в российской валюте и условиями которых может быть оплата в рублях, предусматривающих передачу резидентом нерезиденту относящихся к лесу и лесоматериалам товаров, требование о репатриации не отменяется. Также не отменяется требование о репатриации в отношении внешнеторговых договоров, заключенных между резидентами, являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями, и нерезидентами.

Кроме того, законопроект нацелен на либерализацию режима счетов резидентов, открытых в банках за пределами России. В частности, предусматривается отмена требования о представлении резидентами налоговым органам отчета о движении средств по счету, открытому в банке за пределами России, в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ), участвующих в обмене финансовой информацией. Эта мера будет действовать в случае, если общая сумма зачисленных или списанных денежных средств на таком счету не превышает 600 тыс. рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России и открывшие счета в банках и других организациях финансового рынка за пределами России, должны будут предоставлять отчетность Банку России.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению документа снимается запрет на совершение за пределами территории РФ расчетов между физлицами - резидентами, срок пребывания которых за пределами РФ в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, и российскими государственными вузами и их филиалами, находящимися за пределами территории РФ. Речь идет о расчетах по договорам об образовании, нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года. Аналогично российским вузам и их филиалам, находящихся за пределами территории РФ, дается возможность осуществлять расчеты с такими физлицами - резидентами в иностранной валюте и рублях без использования банковских счетов в уполномоченных банках. Также на них не распространяется требование о репатриации иностранной валюты и валюты РФ при оплате физлицами - нерезидентами образовательных услуг за пределами РФ.