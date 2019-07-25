Голикова: порядка 125 фельдшерско-акушерских пунктов введено в эксплуатацию в 2019 году

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Порядка 125 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) введено в эксплуатацию в 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", 92 получили разрешение на работу. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в четверг, следует из стенограммы встречи на сайте Кремля.

"Сегодня на 2019 год предусмотрено создание 390 ФАП и врачебных амбулаторий, если говорить в единицах, и 1200 - на следующий год. Сейчас уже введено в эксплуатацию 125, получили разрешение на работу 92", - сказала Голикова.

Кроме того, по ее словам, в населенных пунктах, где проживают менее 100 человек, предусматриваются мобильные комплексы. "И до 2021 года таких мобильных комплексов предусмотрено 1300, в закупках в 2019 году - 500. Сейчас уже на 34% государственные контракты заключены", - добавила Голикова.

Порядка 2,5 тыс. зданий поликлинических учреждений нуждаются в замене или капитальном ремонте, заявила вице-премьер. "К сожалению, сейчас у нас еще 2,5 тыс. зданий поликлинических учреждений нуждаются в замене и капитальном ремонте. Это то, что в 2011 и 2012 годах как раз и находилось в программе модернизации здравоохранения", - сказала она.

Голикова добавила, что также предусматривается модернизация поликлинического звена в так называемую "Бережливую поликлинику". "Сейчас в процессе перехода на этот статус находятся 2337 поликлиник, а к концу 2019 года мы ожидаем более 3000", - отметила вице-премьер.

Прохождение диспансеризации

Медицинские учреждения многих российских регионов не готовы к проведению диспансеризации из-за нехватки необходимого оборудования, уровень износа отдельных видов оборудования достигает 100%. "С учетом того, что диспансеризация у нас не носит обязательного характера, а добровольный, человеку очень трудно отпроситься с работы, и, безусловно, услуги должны быть представлены в одном учреждении. Анализ показал, что в большом количестве наших регионов медицинские учреждения не готовы в одном месте предоставить такого рода услугу. Почему? Потому что не хватает маммографического, флюорографического, эндоскопического оборудования", - сказала вице-премьер.

Голикова отметила, что в соответствии с поручением правительства регионы должны были предоставить перечни учреждений, в которых жители могут пройти диспансеризацию. Она добавила, что уровень износа отдельных видов оборудования, которое применяется в первичном звене здравоохранения и для первого этапа диспансеризации, "в отдельных случаях имеет 100%, в отдельных случаях - 55% и так далее".

"Поэтому есть необходимость замены такого рода оборудования для того, чтобы полноценно проводить все медицинские вмешательства", - подчеркнула вице-премьер.

Квалификация врачей

Нехватка врачей на данный момент составляет 25 тыс., а среднего персонала - 135 тыс., а квалификация работающего в учреждениях первичного звена персонала не повышается, а снижается в том числе из-за нехватки диагностического оборудования в поликлиниках и амбулаториях. Голикова отметила, что на данный момент не все учреждения в регионах готовы к проведению масштабной диспансеризации населения в том числе и потому, что не хватает диагностического оборудования - маммографического, флюорографов, эндоскопического оборудования. В некоторых учреждениях, где оно есть, износ оборудования достигает 100%.

"С учетом того, что не достает в отдельных учреждениях оборудования, то, естественно, происходит не повышение квалификации, а в принципе дисквалификация", - отметила вице-премьер.

По словам Голиковой, на сегодняшний день в учреждениях нехватка врачей составляет 25 тыс., дефицит среднего медицинского персонала - 130 тыс. "Есть дорожная карта, которая разработана по кадрам в рамках национального проекта "Здравоохранение", и предполагается, что в 2019 году количество врачей, которое должно прийти в лечебные учреждения, - это 8,5 тыс., среднего медицинского персонала - 23 тыс.", - сказала вице-премьер.

Она также отметила, что убыль медперсонала "практически на этом же уровне". "Это и наши граждане пенсионного возраста, и коллеги, которые просто уезжают из первичного звена здравоохранения", - добавила Голикова.

По ее словам, "основными причинами такого отъезда является низкая заработная плата, в заработной плате низкая доля так называемого базового оклада, невозможность (поскольку зачастую врач там один) пройти повышение квалификации, поехать на какую-то конференцию и так далее".

Голикова отметила, что уже разработаны новые предложения по модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала, что кадровый дефицит медицинских работников в стране носит относительный характер их в целом достаточно, но они неравномерно распределены в регионах, а также есть так называемые непопулярные специальности. Региональные программы, целевой прием в вузы и другие меры поддержки молодых специалистов помогут решить эти задачи. Выстраивание системы первичной медико-санитарной помощи и ликвидация кадрового дефицита в некоторых областях, особенно в первичном звене здравоохранения, является важными задачами национального проекта "Здравоохранение".

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.