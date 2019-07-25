Минкомсвязь предложила уменьшить стоимость использования частот для 5G в 85 раз

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь предлагает внести изменения в методику расчета платы за использование радиочастот. Это позволит уменьшить для операторов стоимость пользования частотами для сетей 5G примерно в 85 раз - с 112,5 млрд до 1,32 млрд рублей в год, следует из пояснительной записки к проекту ведомственного приказа, опубликованного в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект, поясняется в документе, разработан "для достижения установленных показателей по внедрению сетей 5G и для стимулирования операторов связи к повышению эффективности использования радиочастотного спектра".

Нынешняя методика не предусматривает особых коэффициентов для радиоэлектронных средств сетей 5G, из-за чего суммарный размер платы за использование радиочастот 4800-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц на всей территории страны составляет 112,5 млрд рублей в год. Это делает внедрение сетей 5G практически невозможным, отмечают в Минкомсвязи. Кроме того, эту сумму придется складывать с платой, уже вносимой операторами, - 15,6 млрд рублей в год.

"Проектом приказа для радиоэлектронных средств сетей связи 5G/IMT2020 предусматривается введение коэффициента перспективности = 0,05, а также отдельного коэффициента используемых диапазонов = 0,2 для полос радиочастот в диапазоне 20-30 ГГц. Размер ежегодной платы за использование радиочастотного спектра для радиоэлектронных средств сетей связи 5G/IMT-2020 для всей территории РФ при этом составит ориентировочно 1,32 млрд рублей. (дополнительно к уже вносимой в настоящее время плате)", - уточняется в проекте.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".