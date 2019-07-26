Мобильный технопарк "Кванториум" создадут по нацпроекту в Адыгее в 2020 году

МАЙКОП, 26 июля. /ТАСС/. Мобильный технопарк "Кванториум" для развития талантов сельских детей в естественно-научной и технической областях приступит к работе в Адыгее в будущем году в рамках нацпроекта "Образование", сообщил ТАСС в пятницу министр образования и науки республики Анзаур Керашев.

"Реализация в республике федерального проекта "Успех каждого ребенка" (нацпроект "Образование") откроет новые перспективы для развития талантов школьников, имеющих естественно-научную и техническую направленность. К 1 сентября мы, как и было заявлено ранее, открываем детский технопарк "Кванториум" в столице республики. Благодаря победе ведомства в конкурсе Министерства просвещения РФ его структурное подразделение - технопарк на колесах - появится в Адыгее в будущем году, и это позволит получать дополнительное образование детям из районов республики", - сказал он.

Мобильный технопарк - микроавтобус с прицепом, по составленному графику будет посещать населенные пункты. Одаренные дети в возрасте от пяти до 18 лет в проектном формате смогут решать реальные кейсы по перспективным направлениям - от робототехники до моделирования беспилотных объектов. Предполагается работа несколько секций - IT-квантум, аэроквантум, биоквантум, геоквантум, робоквантум, хайтек, к которой возможно будет привлечь порядка тысячи детей в год, уточнил министр.

"С появлением мобильного технопарка дополнительную подготовку и обучение технической направленности смогут проходить и педагоги школ и организаций дополнительного образования", - добавил собеседник агентства.

Для открытия технопарка в Майкопе власти республики осуществили капремонт в здании центра дополнительного образования детей. На большей территории центра разместятся секции технопарка, лаборатория, лекторий, шахматная гостиная, зона проектной деятельности и отдыха, коворкинг, медиатека и интерактивный музей науки, сообщили ТАСС в министерстве образования и науки республики. Будущие сотрудники центра летом обучаются на базе ведущих центров страны.

Ранее сообщалось, что субсидия на реализацию проекта по созданию технопарка "Кванториум" в Майкопе превысит 72,3 млн рублей, на эти средства закупается высокотехнологичное оборудование, учебные пособия и необходимые материалы.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.