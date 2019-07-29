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Представитель Акимова: проект о значимых информресурсах вреден для цифровой экономики РФ

Документ подает всем участникам технологического рынка "неправильные сигналы", отметил представитель вице-премьера

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Законопроект об ограничении 20% иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для отечественной информационной инфраструктуры, разрушителен в нынешнем виде для выполнения целей нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом в понедельник сказал журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.

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"Понимая те благие цели, которыми руководствовался автор законопроекта, полагаем, что средства для их реализации выбраны негодные и в существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижений целей национальной программы "Цифровая экономика". Конкурентоспособность нашей экономики во многом определяется конкурентоспособностью наших компаний. А этот законопроект их устойчивость и конкурентоспособность подрывает, подавая всем участникам технологического рынка неправильные сигналы", - сказал он.

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