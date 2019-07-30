Иркутская область получит более 1,7 млрд руб. на ликвидацию отходов "Усольехимпрома"

"Федеральные власти намерены выделить 1,76 млрд рублей на утилизацию опасных химических отходов предприятия "Усольехимпром". Причем, эта сумма может быть увеличена после дополнительных обследований и проведения экспертиз. <…> Работы по обеззараживанию цеха электролиза решено включить в федеральный проект "Чистая страна", - сказали в пресс-службе.

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Иркутская область получит из федерального бюджета 1,76 млрд рублей на утилизацию опасных химических отходов обанкротившегося предприятия "Усольехимпром", говорится во вторник в сообщении пресс-службы Законодательного собрания региона со ссылкой на спикера Сергея Сокола.

Финансирование начнется в 2020 году, уточнили ТАСС в пресс-службе и отметили, что тема рекультивации промплощадки, в том числе финансирование работ, накануне обсуждалась в Москве на совещании под председательством первого заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дениса Храмова. В совещании участвовал мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин. Сегодня вопрос ликвидации химических отходов с ним обсудил Сергей Сокол.

По словам Торопкина, на промплощадке уточняется количество емкостей с ядохимикатами. Сейчас их насчитывается 60. Основные отходы захоронены в шахте №2, и ее состояние вызывает опасения. В Усолье-Сибирском продолжает действовать режим ЧС из-за угрозы распространения химического загрязнения. С 1 января 2020 года необходимо будет продлить охрану опасного объекта до окончания всех работ по ликвидации отходов. По словам Сокола, депутаты проконтролируют выделение на эти цели средств из областного бюджета.

Ситуация на промплощадке

Ранее на средства бюджета Иркутской области был сделан проект демеркуризации цеха ртутного электролиза, работавшего в составе "Усольехимпрома". Документация находится в Главгосэкспертизе. Но на промплощадке остаются другие источники загрязнения: пропитанные высокотоксичными веществами корпуса, почва, подземные воды.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия" сказала, что "Усольехимпром" - это территория экологической катастрофы. Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить "экологический Чернобыль". Росприроднадзор обратился в правительство РФ с предложением принять госпрограмму по рекультивации промплощадки.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химпрома за Уралом. В 2005 году на этой площадке было создано предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству кремния. В 2017 году "Усольехимпром" был признан банкротом.

Федеральный проект "Чистая страна" входит в национальный проект "Экология", который разработан на период до 2024 года. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).