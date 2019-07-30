Мусоровозы в Саратовской области оснастили системой ГЛОНАСС для контроля вывоза ТКО

САРАТОВ, 30 июля. /ТАСС/. Все мусоровозы в Саратовской области оснастили системой ГЛОНАСС в Саратовской области для контроля за вывозом мусора. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - филиала "Управления отходами" Михаил Андреев.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"На данный момент на всех мусоровозах, а это порядка 300 единиц техники, действует система ГЛОНАСС, таким образом мы можем наблюдать за передвижением автомобиля, проверять, какие точки он объехал", - сказал Андреев. Он добавил, что для контроля за вывозом мусора также действует система фотофиксации, когда сотрудники мусоровывозящих компаний фотографируют площадки до и после вывоза мусора.

"Все эти меры помогают нам избежать накопления мусора на площадках, своевременно вывозить ТКО. Если ранее у жителей возникали вопросы, жалобы на несвоевременный вывоз, то теперь такие обращения удалось свести к минимуму. Безусловно, это помогает улучшить экологическую ситуацию в регионе и в конечном итоге работать над задачами национального проекта "Экология", - сказал собеседник агентства.

Региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО приступил к работе в 2018 году. В зоне его деятельности 19 муниципальных районов и областной центр, где проживают 1,85 млн человек. Сейчас в области действуют два концессионных мусороперерабатывающих комплекса, на которых осуществляется извлечение вторичных материальных ресурсов. Отбор производится по 20 фракциям, включая различные виды пластика, стекла, макулатуры.

Нацпроект "Экология" включает в себя следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).