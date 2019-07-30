Институт развития интернета предложил альтернативу зарубежным приложениям

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Институт развития интернета опубликовал список российских аналогов популярных зарубежных приложений, которые могут стать обязательными для предустановки на гаджеты.

В основном это приложения "Яндекса" и Mail.ru Group, причем институт предлагает устанавливать электронную почту и браузер от "Яндекса", а мессенджер и видеохостинг - от Mail.ru Group. Альтернативой зарубежным редакторам документов может выступить "Мой офис", антивирусам - Kaspersky и Dr.Web.

"Российские разработчики добились высокого уровня своей продукции, ее конкурентоспособности с глобальными игроками. Учитывая имеющуюся открытость рынка, лидирующие позиции в нашей стране уже занимают отечественные поисковые системы, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы. В сравнении с иностранными аналогами они выигрывают за счет оптимизации и объема дополнительных настроек. А услуги российской геолокации объективно точнее", - отметил гендиректор Института развития интернета Сергей Петров, чьи слова приводятся в публикации организации.

При этом эксперт отмечает, что в отдельных категориях российские разработки, к сожалению, не востребованы должным образом. "Это видеохостинги (пользователи отдают предпочтение YouTube), системы платежей и мессенджеры <...> Такие разработки целесообразно поддержать со стороны государства, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", - пояснил Петров.

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) 18 июля внесла в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, предусматривающих необходимость установки на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV программного обеспечения из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств при их продаже, а также штрафы за нарушение этой нормы.