Сеченовский университет создал первую в России кардиоонкологическую клинику

"Мы создали первую в России кардиоонкологическую клинику. В дальнейшем качество и продолжительность жизни пациента будут зависеть от того, как станет справляться сердечно-сосудистая система с нагрузкой, которую оказало достаточно агрессивное лечение онкозаболевания", - сказал Глыбочко.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первая в России кардиоонкологическая клиника была создана на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Об этом сообщил ректор университета Петр Глыбочко в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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Также Глыбочко напомнил, что на базе Сеченовского университета создан первый в России Центр кластерной онкологии, включающий в себя 14 отделений для лечения всех локализаций опухолей, включающих терапию, хирургию, гинекологию, проктологию, урологию и другие.

"Благодаря возможностям нашего клинического центра по лечению многих видов патологии, центр кластерной онкологии является безусловным лидером по лечению онкобольных, число которых неустанно растет. В клинике используется единая нормативная база, единый централизованный онкоконсилиум, современное медицинское оборудование. В качестве управленческой модели в этом центре взят за основу кластерный персонализированный принцип", - добавил он.

Глыбочко пояснил, что такой подход позволяет пациенту получить все необходимое лечение в одном лечебном учреждении, так как в центре есть возможность проводить диагностику, правильно использовать диагностическое дорогостоящее оборудование, оказывать эффективную хирургическую помощь, а также обеспечить реабилитацию после лечения рака.