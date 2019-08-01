Ректор Сеченовского университета: около 80% успеха ранней диагностики зависит от пациента

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Развитие медицинских технологий увеличивает ответственность пациента за свое здоровье. Около 80% успеха ранней диагностики зависит от пациентов, сообщил ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Внедрение инновационных технологий, оптимизация системы здравоохранения сокращают время пребывания пациента в стационаре, но при этом увеличивают ответственность самого пациента за свое здоровье. Очень важно, чтобы люди четко и ясно понимали, что 80% успеха ранней диагностики зависят только от них. И предложение пройти профилактический осмотр или диспансеризацию - это возможность сохранить здоровье. Врач отвечает за здоровье пациента, за тактику лечения, за те вмешательства, которые будут проводиться, и мы хорошо учим наших молодых врачей. Но ответственность за окончательный результат - это ответственность не только врача. Нам предстоит долгий путь, чтобы поменять мировоззрение пациентов и врачей", - считает Глыбочко.

По его словам, онкологические заболевания скоро выйдут на первое место среди причин смертности. "...Обучать онконастороженности необходимо как врачей, так и самих пациентов, потому что эффективнее всего работает тактика предупреждения заболеваний и лечения их на ранней стадии. Поэтому принципиально важно регулярно проходить диспансеризацию и следить за здоровьем", - отметил он.