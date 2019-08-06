Власти Ленобласти заключили 18 контрактов на ремонт дорог по нацпроекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области в июле заключили необходимый объем контрактов, в количестве 18 единиц, на ремонт дорог регионального значения в 2019 году для повышения доли дорог, соответствующих нормативному состоянию по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства области.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам субъектов РФ в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов на выполнение работ в рамках национального проекта в отстающих регионах и начать работы. В материалах, опубликованных в понедельник на сайте правительства, указывалось, что низкий уровень заключения контрактов на выполнение работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отмечается, в частности, в Ленинградской области (55,88%).

"К 29 июля в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" контракты на выполнение работ заключены в полном объеме На территории Ленинградской области долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, планируется довести с текущих 4,5 тыс. до 4,8 тыс. км к 2024 году", - отметили в пресс-службе.

В 2019 году областное правительство направило более 1 млрд рублей на выполнение задач региональной составляющей национального проекта. Из них 296 млн рублей выделило федеральное дорожное агентство "Росавтодор" на ремонт региональных трасс Гатчина - Ополье в Гатчинском районе, Кемполово - Тосно - Шапки в Тосненском районе и Санкт-Петербург - Ручьи в Ломоносовском районе. До конца 2019 года планируется восстановить 18 участков областных трасс и 13 - в муниципальных районах области.

Во вторник по заказу государственного казенного учреждения "Ленавтодор" завершен ремонт 20 км региональной трассы Санкт-Петербург - Ручьи с опережением на месяц, стоимость работ составила 150 млн рублей. Дорога обеспечивает основной доступ к городу Сосновый Бор где проживает более 68 тыс. человек, а также расположена Ленинградская атомная электростанция. Всего на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 2019 по 2024 год Ленинградская область направит из регионального бюджета 13,8 млрд. рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.