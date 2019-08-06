Ивановские власти направят по нацпроекту в сферу образования 878 млн рублей

ТАСС, 6 августа. Ивановские власти направят за четыре года в сферу образования 878 млн рублей. Средства будут выделены по нацпроекту "Образование" и пойдут на покупку компьютеров, создание центров учебных центров и оснащение детских технопарков, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"На реализацию мероприятий национального проекта "Образование" в 2020-2023 годов по результатам конкурсных отборов Министерства просвещения РФ Ивановская область получит федеральные субсидии в объеме свыше 878 млн рублей", - говорится в сообщении.

Более 340 млн рублей направят на покупку новых компьютеров для 155 школ региона, еще 312 млн рублей пойдут на оборудование областного детского технопарка в Иванове, 80 млн рублей выделят на создание центров цифрового и гуманитарного образования "Точка роста" и "IT- Куб" и другие мероприятия, позволяющие повысить качество современного образования, в том числе дополнительного.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.