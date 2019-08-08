В Карелии почти 100 граждан предпенсионного возраста освоят новые профессии дистанционно

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 августа. /ТАСС/. Возможностью дистанционных курсов по программе переобучения людей предпенсионного возраста в Карелии в рамках национального проекта "Демография" воспользуются 99 человек до конца 2019 года. К обучению удаленно уже приступили 48 человек, еще 12 его завершили, сообщили ТАСС в управлении труда и занятости республики.

"Предоставляется возможность прохождения переобучения или повышения квалификации дистанционно для граждан предпенсионного возраста. К профессиональному обучению дистанционно приступили 48 человек из 15 районов республики <…> На сегодняшний день еще 99 человек планируют приступить к профессиональному обучению дистанционно в текущем году", - сообщили в региональном управлении.

Пройти переобучение дистанционно можно не по всем 600 направлениям, предложенным по нацпроекту. Удаленно можно освоить "основы предпринимательства", "государственное и муниципальное управление", "основы предпринимательства", кадровое делопроизводство, охрана труда, а также повысить квалификацию по профессиям повара, звукорежиссера, учителя физкультуры и другим программам в области медицины и образования. Список соответствует образовательным стандартам и согласован с образовательными организациями и министерством образования республики.

По словам начальника управления труда и занятости республики Елены Фроловой, возможность прохождения дистанционного переобучения очень важна для Карелии. В силу территориальной протяженности региона и удаленности населенных пунктов, не все граждане могут позволить принять участие в программе: если сами курсы оплачиваются за счет средств федерального бюджета, затраты на проезд и проживание во время них ложатся на плечи людей.

"Пока в федеральных правилах не предусмотрена компенсация за проезд и проживание во время обучения. Мы сейчас плотно работаем с федеральным центром, возможно, в будущем, учитывая, что национальные проекты не заканчиваются 2019 годом, будет предусмотрена такая возможность. Это станет дополнительным импульсом для еще большего числа участников", - отметила собеседник агентства.

На переобучение людей предпенсионного возраста в рамках нацпроекта "Демография" направят в течение трех лет более 54 млн рублей. До 2024 года переобучение по востребованным профессиям должны пройти не менее 1,4 тысячи человек. Обучение можно пройти в 26 организациях, которые предлагают более чем 600 образовательных программ.