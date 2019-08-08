{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вице-премьеры смогут вносить изменения в нацпроекты, не касающиеся итоговых показателей

Проектные комитеты, возглавляемые кураторами нацпроектов, при этом получат возможность самостоятельно перераспределять деньги между федеральными проектами, входящими в один нацпроект.

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вице-премьеры РФ, являющиеся кураторами национальных проектов, смогут оперативно вносить в них ряд изменений, не касающиеся итоговых целей и показателей. Об этом журналистам заявил замглавы аппарата правительства РФ Анатолий Кириенко.

По его словам, соответствующее постановление правительства подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Часть [новых] полномочий дается кураторам - вице-премьерам, которые отвечают за тот или иной национальный проект. Они смогут перераспределять финансовое обеспечение между результатами федеральных проектов (входящих в один национальный проект - прим. ТАСС), планируемых по годам - естественно, за исключением итоговых результатов. [А также] оперативно вносить изменения в паспорта федеральных проектов, опять же, если это не затрагивает базовые, ключевые параметры, основные цели и задачи", - сказал представитель кабмина.

Кроме того, проектные комитеты, возглавляемые кураторами нацпроектов, получат возможность самостоятельно перераспределять деньги между федеральными проектами, входящими в один нацпроект. Кириенко подчеркнул, что определение целей и ключевых параметров нацпроектов останется прерогативой президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Мутко предложил ввести госзаказ для вузов на подготовку строителей и архитекторов
По словам вице-премьера, строительная отрасль ориентирована на бизнес, поэтому сложно формулировать единый госзаказ для вузов по необходимому количеству специалистов
Читать полностью