В Минобрнауки сообщили, что к 2024 году будет создано более 77 тыс. мест в общежитиях

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ планирует создать 77, 6 тыс. новых мест в студенческих городках России к 2024 году в рамках федерального проекта "Экспорт образования", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства.

"Запланировано создание [проектирование, строительство и реконструкция] к 2024 году 77,6 тыс. новых мест в студенческих городках [к 2021 г. - 36 тыс. мест], которые должны будут обеспечить комфортные условия проживания, возможность проведения учебных занятий, культурно-массовых, досуговых мероприятий и занятий спортом", - говорится в сообщении.

Согласно данным министерства, на создание новой вузовской инфраструктуры предусмотрено порядка 100 млрд рублей. Это составляет 95% от общего объема финансирования федерального проекта из средств федерального бюджета.

Федеральный проект "Экспорт образования" реализуется в рамках нацпроекта "Образование", охватывающего период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.