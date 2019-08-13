В Дагестане появятся более 40 модульных ФАП в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Открытие более 40 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) планируется в 2020 году в Дагестане в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщила журналистам пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Более 40 модульных фельдшерско-акушерских пунктов планируется открыть в Дагестане уже в следующем году. ФАПы возведут в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинские объекты будут соответствовать всем требованиям, так как фельдшерский пункт - это "не только оказание первичной медико-санитарной помощи, но профилактическая работа с населением, иммунизация, оказание неотложной медицинской помощи, патронаж пациентов на дому, выполнение врачебных назначений".

Ранее собщалось, что до конца этого года модульные ФАП появятся в 15 селах.

"Земли под их установку уже выделены. Средства на эти цели выделяются из федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", - отметили в пресс-службе.

По данным Минздрава России, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого федерального проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения и увеличение охвата россиян медицинской профилактикой в рамках ежегодных осмотров и диспансеризации.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.