Новые меры финансовой поддержки моногородов могут начать действовать в России с 2020 года

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 августа. /ТАСС/. Российские моногорода смогут воспользоваться новыми формами финансовой поддержки начиная с 2020 года, когда будет принята госпрограмма по их развитию. Об этом сообщила на стратегической сессии "Моногорода 2024: нацпроекты" в Новокузнецке генеральный директор фонда Моногорода.рф Ирина Макиева.

"Проект госпрограммы [развития моногородов] сверстан, он внесен в Министерство финансов РФ. <...> Надеюсь, что программу осенью примут и мы выйдем в новый год с новыми мерами поддержки", - сказала Макиева.

Она пояснила, что фондом разработаны четыре новые меры поддержки для моногородов и бизнеса, который работает на их территории. В частности, инвесторы смогут получать льготные займы на реализацию договоров концессии, также предусмотрен льготный лизинг для проектов, которые направлены на улучшение городской экономики и городской среды, в том числе обновление городского транспорта.

"Третья [мера поддержки] - это спасательная шлюпка для бизнеса, мы планируем рефинансировать кредиты, если [предприниматели] набрали дорогие кредиты, мы будем их замещать. Четвертая - субсидирование инфраструктуры, которая находится под комплексным освоением территорий", - добавила Макиева.

Участниками стратегической сессии "Моногорода 2024: нацпроекты" стали делегации 46 моногородов из 17 российских регионов, а также руководители крупных компаний-инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, общественных и молодежных организаций. Организаторами сессии выступают Министерство экономического развития РФ, Фонд развития моногородов (Моногорода.рф), ВЭБ.РФ, правительство Кузбасса.