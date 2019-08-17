Якушев: индекс качества городской среды могут сделать основным критерием оценки городов

ТЮМЕНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Индекс качества городской среды может стать главным показателем оценки функционирования российских муниципалитетов. Такое мнение высказал журналистам в субботу министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"Я считаю, что в ближайшее время будущее за этим показателем (…) Думаю, что это [индекс качества городской среды] будет главный показатель оценки каждого конкретного муниципалитета", - сказал Якушев.

Глава Минстроя напомнил, что индекс качества, который правительство утвердило в этом году, состоит из 36 параметров. Они, в частности, отражают вопросы благоустройства и озеленения, формирования комфортной жилой застройки, обеспечения безопасности, применение цифровых технологий в городском хозяйстве, улучшение экологической обстановки, формирование доступной среды для маломобильных граждан. Кроме того, индекс, например, учитывает количество фотографий, сделанных в том или ином общественном пространстве.

"Количество фотографий в наиболее полюбившихся местах города - это тоже будет считаться. Изначально я отнесся к этому показателю несерьезно, но потом меня убедили, что, если граждане на это реагируют - а мы должны базироваться на решениях граждан, - если сегодня есть места, где большое количество граждан хотят запечатлеть себя и свою семью, это говорит об отношении к городу", - добавил министр.

Оценка индекса качества городской среды входит в целевые показатели национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%.