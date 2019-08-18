Опрос: россияне склонны доверять "умным браслетам"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россияне демонстрируют повышенный интерес к технологиям, которые позволяют следить за состоянием здоровья, и готовы чаще их использовать. Вместе с тем в обществе пока не склонны доверять телемедицине, говорится в исследовании, проведенном Аналитическим центром НАФИ совместно с АНО "Цифровая экономика". Документ есть в распоряжении ТАСС.

Согласно итогам исследования, проведенного НАФИ ранее, в целом за 2018 год уровень цифровой грамотности россиян вырос с 52 до 60 баллов (при максимуме в 100 баллов). "Россияне стали лучше справляться с поиском информации, грамотнее подходить к ее анализу, увереннее работать на цифровых устройствах. Отношение к технологическим инновациям проявляется в знании современных тенденций в технике, навыках работы с гаджетами и приложениями, а также в установках о пользе технологических инноваций", - рассказали эксперты.

Согласно результатам нового опроса, более половины (57%) респондентов проявляют интерес к "умным браслетам", непрерывно измеряющим параметры физического состояния человека и передающим эти данные врачу. Уровень заинтересованности в таких устройствах одинаков для всех возрастных групп.

Вместе с тем эксперты выявили, что россияне настороженно относятся к инновациям в сфере телемедицины. "Более половины (56%) россиян не готовы консультироваться с врачом по видеосвязи. К дистанционным консультациям готовы 42% опрошенных", - поясняется в сообщении.

Что касается отношения к инновациям в области генетики, порядка 57% опрошенных проявляют интерес к технологиям выявления генетической предрасположенности человека к различным заболеваниям. К генетически модифицированным продуктам питания отношение у респондентов негативное: 79% россиян не готовы приобретать их, указывают эксперты.

Мнение специалистов

Заместитель генерального директора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, комментируя результаты исследования, констатировал, что в основном россияне готовы использовать технологии для наблюдения за здоровьем и консультаций врачей. "Однако, чтобы расширить возможности телемедицины и применения в здравоохранении фитнес-браслетов и других носимых устройств, необходимо устранить законодательные барьеры и запустить комплексные онлайн-услуги, что планируется сделать в рамках нормативного регулирования цифровой экономики", - указал он.

По словам руководителя исследовательских проектов в сфере HR-исследований Аналитического центра НАФИ Анастасии Ярановой, высокий интерес к получению дистанционных медицинских услуг и к использованию "умных браслетов" является следствием повсеместной цифровизации и увлечения здоровым образом жизни, особенно у молодежи. Однако, отметила она, россияне часто жалуются на большие очереди, в том числе электронные, которые не позволяют быстро получить консультацию и лечение у врача в поликлинике. "Именно поэтому внедрение дистанционных медицинских услуг будет актуальным запросом населения, пока существует проблема длительного ожидания первичного приема в поликлинике и оперативности получения медицинских услуг", - уверена она.

Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в июне 2019 года. В рамках него опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.