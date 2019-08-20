В Сочи разработали систему обеспечения безопасности движения с помощью беспилотников

СОЧИ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Сочи вместе с Минтрансом и Минпромторгом России разработали проект концепции для обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе администрации города.

"Разработан проект концепции для обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников. Документ направлен на повышение уровня безопасности на дорожной сети и является частью комплекса мероприятий федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы, в концепции также сформулированы рекомендации по безопасной работе высокоавтоматизированных транспортных средств, основные требования к дорожно-транспортной инфраструктуре, перспективные сферы использования беспилотных и подключенных транспортных средств, социально-экономическая эффективность внедрения высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств.

"Для содействия развитию инфраструктуры, обеспечивающей внедрение беспилотного дорожного движения, и выработки общей политики в данной сфере как раз и сформирован проект концепции", - говорится в сообщении.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его цель - снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.