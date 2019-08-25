В Госдуме заявили о необходимости подробнее информировать молодежь о целях нацпроектов

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 25 августа. /ТАСС/. Информирование молодых людей о целях, задачах, финансировании национальных проектов и о возможном участии в их реализации необходимо усилить. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье по итогам встречи с участниками X Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2019" депутат Госдумы от Республики Татарстан Айрат Фаррахов.

"Мое ощущение и по сегодняшней встрече, и по работе в своем регионе - к сожалению, очень небольшое представление о национальных проектах [у молодежи], и нам надо приложить максимум усилий для того, чтобы молодежь, граждане погрузились и узнали, в чем суть национальных проектов", - сказал он.

По мнению Фаррахова, рассказывать необходимо о целях национальных проектов, задачах, выделенных на проведение мероприятий средствах, ответственных структурах и о том, какое участие граждане сами могут принять в реализации проектов. Он также отметил, что молодым людям из регионов Северного Кавказа необходимо помогать работе исполнительной власти на местах, например, создавать рабочие группы и взаимодействовать с депутатами Госдумы от субъекта.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. За это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и других стран. В 2019 году впервые на форуме будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.