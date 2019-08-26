Власти Петербурга планируют направить не менее 58 млрд рублей на нацпроекты в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Финансирование национальных проектов в Санкт-Петербурге в 2020 году планируется в сумме не меньшей, чем предусмотрено на этот год, - 58 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник вице-губернатор города Евгений Елин, выступая на рабочем совещании, посвященном разработке проекта закона о городском бюджете на 2020-2022 годы.

"По 2019 году в структуре бюджета на нацпроекты заложено 58 млрд рублей. В следующем году будет сопоставимая сумма, по крайней мере, не меньше - это точно", - сказал он.

Елин уточнил, что сейчас власти ведут работу по интеграции нацпроектов в программы правительства Петербурга.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.