В Минфине Карелии зафиксировали низкий объем исполнения по трем нацпроектам в регионе

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 августа. /ТАСС/. Годовой план национальных проектов на 1 августа 2019 года в Карелии выполнен на 30%. Самые низкие показатели наблюдаются в проектах "Жилье и городская среда", "Образование" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Об этом во вторник во время заседания правительства региона сообщил первый заместитель министра финансов республики Александр Грищенков.

"В настоящее время, по состоянию на 1 августа текущего года, исполнение составляет более 2 млрд рублей или 30% от плановых годовых показателей. К сожалению, наиболее низкий процент пока складывается по исполнению по расходам по следующим проектам: это "Жилье и городская среда", "Образование" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сказал Грищенков.

Низкий уровень исполнения финансирования "БКАД" в Минтрансе Карелии объяснили тем, что принимать и, соответственно, оплачивать работы подрядчиков начнут в сентябре-октябре 2019 года. В целом же, по оперативным данным, в регионе в рамках нацпроекта уложено 60% асфальто-бетонного покрытия.

"Риска того, что объекты не будут сделаны, нет", - заверили в ведомстве.

О более поздних сроках освоения средств в проекте "Образование" сообщили и в социальном блоке правительства республики. По словам вице-премьера правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Подсадник, на строительство школ республика получила в 2019 году 670 млн рублей.В сентябре госэкспертиза на новые учреждения завершится. После чего подрядчики получат аванс на их строительство.

В рамках программы "Жилье и городская среда" подрядчики завершили благоустройство 59 дворовых и 41 общественной территорий. На работы потратили 35,4 млн рублей. Это составляет 18,4% от итоговых годовых показателей при среднероссийском уровне освоения в 10%, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства региона.

"Работы по остальным территориям продолжаются, срок окончания работа до 1 ноября 2019 года", - отметили в пресс-службе регионального ведомства.