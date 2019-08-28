Экономия позволила увеличить количество дорожных объектов в Твери по нацпроекту

ТАСС, 28 августа. Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур, позволила дополнительно включить десять объектов в Твери в программу дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Тверской области.

"Благодаря сэкономленным средствам в объеме более 86 млн рублей будет проведен ремонт трех участков общей протяженностью два километра по улицам Склизкова, Ипподромная и по Беляковскому переулку. Кроме ремонта асфальтового покрытия, средства направят на приобретение комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, на установку на Комсомольском и Волоколамском проспектах, улицах Орджоникидзе и Горького направляющих ограждений. А также на обустройство новых светофоров на проспекте Победы и на улице Савельевой", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в Твери отремонтируют более 30 объектов. "С учетом дополнительных позиций в областном центре в рамках национального проекта в текущем году приведут в порядок около 35 км улично-дорожной сети, на это будет потрачено более 900 млн рублей федеральных и областных средств", - пояснили в правительстве.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.