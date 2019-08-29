Голикова: математические центры должны сконцентрироваться на прорывных исследованиях

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Победители конкурса отбора на право создать математические центры мирового уровня должны будут уточнить свои программы и сконцентрировать усилие на прорывных исследованиях. Об этом в четверг сообщила журналистам по итогам заседания Совета по государственной поддержке создания и развития математических центров вице-премьер Татьяна Голикова.

Совет по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня на заседании в четверг выбрал четырех победителей конкурсного отбора по созданию центров, проводимого в рамках нацпроекта "Наука". Победителями стали четыре проекта: Математический институт им. В. А. Стеклова РАН (Москва), Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера, Московский центр фундаментальной и прикладной математики, а также Математический центр в Академгородке (Новосибирск).

"Мы сейчас в рамках нацпроекта "Наука" по всем направлениям будем добиваться того, чтобы это был мировой уровень. К счастью, математика в РФ имеет достаточно высокие, лидерские позиции, и поэтому заделы хорошие выбранные центры уже имеют. Нам важно, что бы то, что в них уже есть, то, на что они ориентированы в рамках этих центров, которые мы сегодня отобрали, продолжало развиваться. Мы попросили сейчас представителей центров уточнить программы, сосредоточиться именно на тех направлениях, которые для России будут прорывными", - сказала вице-премьер.

Математический институт имени Стеклова РАН планирует создать центр на базе своей организации. Санкт-Петербургский международный математический центр им. Леонарда Эйлера намерены организовать Петербургский госуниверситет и петербургское отделение Математического института им. Стеклова РАН. В консорциум Московского центра фундаментальной и прикладной математики войдут МГУ, Институт прикладной математики имени Келдыша РАН и Институт вычислительной математики имени Марчука РАН. Новосибирский госуниверситет и Институт математики им. Соболева СО РАН создадут "Математический центр в Академгородке".

Особенности конкурсного отбора

По словам вице-премьера, выбор победителей конкурсного отбора был очень тяжелым, поскольку для участия в конкурсе было одобрено девять заявок, из которых три - от московских организаций, одна - петербургская, и все остальные - от регионов.

"Мы долго обсуждали, как правильно в этой ситуации поступить, для многих очевидно, что ведущими математическими школами в России являются московские и питерские. В итоге было принято решение, что с учетом того, что Москва занимает лидерские положения, то на Москву отвели два центра и два центра на регионы", - отметила Голикова.

Вице-премьер особо отметила победу заявки от новосибирских организаций. "Безусловно, там своя математическая школа. Конечно, как говорили многие члены совета, она, наверное, так как является региональной, уступает Москве и Питеру, но нам важно, чтобы центры мирового уровня создавались и в регионах страны, потому что это дает возможность и молодым людям, и молодым ученым, и специалистам, которые уже себя проявили, оставаться и работать там, где они родились, где они прошли основное обучение", - пояснила Голикова.

По ее словам, одной из задач создания математических центров мирового уровня также станет возвращение в Россию тех ученых, которые ранее приняли решение работать или учиться за рубеж.

Согласно целям нацпроекта "Наука", к концу 2020 года должно быть создано не менее четырех международных математических центров. Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно).