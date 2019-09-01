Центр поддержки одаренных детей начнут строить в Пензе в 2020 году

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство центра выявления и поддержки одаренных детей начнется в Пензе в 2020 году, на эти цели выделено 650 млн рублей, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Пензенской области.

Центр выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта в Пензенской области создается в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Соглашение о создании центра было заключено между правительством региона и фондом "Таланты и успех" (учредитель образовательного центра "Сириус" в Сочи). Центр в Пензе начнет работать в сентябре 2019 года на базе губернского лицея, сначала по направлению "Наука", а к 2022 году - по всем заявленным направлениям.

"На территории лицея со следующего года начнется строительство еще одного корпуса для Центра выявления и поддержки одаренных детей Пензенской области. На его создание выделяется 650 млн рублей", - указано в сообщении.

Как отметил губернатор Пензенской области Ивана Белозерцева, эти средства будут направлены на строительство здания и оснащение его современным оборудованием. По данным Минобразования региона, оснащение центра начнется в 2021 году.

Центр будет работать как в формате образовательно-проектной деятельности, так и в направлении дополнительного образования. В рамках работы центра планируется создать банк данных одаренных детей Пензенской области.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.